ساعات قبل إنهاء مهامه...هذا هو آخر قرار لبن مرادي في وزارة التجارة

قال الوزير السابق لتجارة محمد بن مرادي قبل ان يتم إنهاء خدماته في وقت من ظهيرة اليوم تبعا للتغيير الحكومي الذي أجراه رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أنه تقرر إزالة الحظر عن إستيراد حوالي 50 إلى 55 منتوج من قائمة الـ 851 منتوج الممنوعة من الاستيراد وفقا لما جاء في وكالة الأنباء الجزائرية .

و لم يذكر الوزير السابق شيئا عن المواد الجديدة التي سيمنع إستيرادها لكن رئيس ديوان وزير التجارة إلياس فروخي تحدث أمس عن دخول 40 مادة جديدة قائمة الممنوعات من الاستيراد ، ومعلوم أن قائمة المواد الممنوعة من الإستيراد تحيّن كل 3 أشهر بعد تقييم تجريه وزارة التجارة حول آثار منع تلك المواد على السوق في حين تضاف مواد أخرى للقائمة بعد تبيُّن وجودا بديل لها من المنتوجات المحلية الصنع.