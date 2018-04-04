الجزائر تقدم مساعدات مالية لجرحى مسيرة العودة بفلسطين

قامت جمعية البركة الخيرية الجزائرية في غزة، بتوزيع مساعدات مالية على الجرحى الفلسطينيين الذين شاركو في مسيرة “العودة الكبرى” الجمعة الماضي.

وساهمت هذه المساعدات في رفع الدعم للمصابين الذين لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات إلى يومنا هذا .

للإشارة، بلغ عدد شهداء مسيرة العودة الكبرى 17 شهيدا وتجاوز عدد الجرحى 1400 جريح.