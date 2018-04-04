نجم تشيلسي : صلاح لا يستطيع الفوز بلقب أحسن لاعب للبريميرليغ كمحرز

أوضح النجم السابق لنادي تشيلسي الإنجليزي ” دينيس وايز” الفرق بين نجم ليفربول “محمد صلاح” والنجم الجزائري “رياض محرز” وأكد أن المصري لن يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري.

وقال دينيس وايز لـ”سكاي سبورت”: “صلاح يقدم نفس المستوى الذي ظهر به محرز، كلاهما يلعب بالقدم اليسرى وكلاهما من إفريقيا”.

وأضاف: “لكن الفرق بينهما أن محرز حقق لقب الدوري الإنجليزي وهو ما سمح له بالفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري”.

وختم كلامه: “لذلك أرى أن كيفين دي بروين الأحق بجائزة افضل لاعب في الدوري الإنجليزي”.