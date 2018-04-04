بوتفليقة يُجري تعديلا حكوميا و مفاجآت بالجملة منها الوزير ولد علي

أجرى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم الأربعاء تعديلا في السلك الحكومي و الذي مس وزارات الشباب والرياضة و الصناعة و السياحة والصناعة التقليدية وكذا العلاقات مع البرلمان ، حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان انه "طبقا لأحكام المادة 93 من الدستور و بعد استشارة الوزير الأول قرر فخامة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، هذا اليوم إجراء تعديلا في الحكومة. ومن ثمة قام رئيس الجمهورية بالتعيينات التالية:

- السيد محمد حطاب, وزيرا للشباب و الرياضة خلفا للسيد الهادي ولد علي المستدعى لمهام أخرى.

- السيد سعيد جلاب, وزيرا للتجارة خلفا للسيد محمد بن مرادي المستدعى لمهام أخرى.

- السيد عبد القادر بن مسعود, وزيرا للسياحة و الصناعة التقليدية خلفا للسيد حسن مرموري المستدعى لمهام أخرى.

- السيد محجوب بدة, وزيرا للعلاقات مع البرلمان خلفا للسيد طاهر خاوة المستدعى لمهام أخرى".