أول عملية تصدير للمركبات و السيارات المركبة في الجزائر

أبرم مجمع معزوز 3 إتفاقيات رسمية و ذلك من أجل تصدير شاحنات العلامة الصينية "شاكمان" المركبة في مصنع سطيف الى 3 دول عربية وإفريقية حسب ما أعلنه المدير العام للمجمع أحمد معزوز اليوم الأربعاء "وقعنا على 3 عقود لتصدير شاحنات شاكمان نحو تونس و مصر و مالي ".

وقال موقع كل شيء عن الجزائر الذي نقل الخبر أن قيمة العقود تبلغ 12 مليون دولار.

وأضاف أحمد معزوز في حديث لنفس المصدر: "سنصدر نحو 250 الى 300 شاحنة والتي ستمون وكلاء علامة شاكمان في تلك الدول الثلاثة "

ويريد المصنع الصيني شاكمان أن يجعل من الجزائر نقطة إنطلاق لتعزيز موقعه في أسواق منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا وباقي أقطار القارة السوداء، وذلك ممكن نظراً لأن الجزائر عضو في المنطقة العربية للتبادل الحر وبالتالي فإن العربات المجمعة في الجزائر لن تخضع للرسوم الجمركية عند تصديرها للدول العربية ما سيبقي سعرها منخفضا وتنافسيا مقارنة بباقي العلامات.

و قال معزوز في هذا الخصوص " الدول العربية ستمون إنطلاقا من الجزائر للإستفادة من الإمتيازات التي تقدمها المنطقة العربية للتبادل الحر " قبل أن يضيف أن "هنالك إتفاقيات أخرى في طور المباحثات حاليا مع الكونغو و أنغولا و السودان "

وسيكون موعد خروج أول شاحنة من علامة شاكمان من مصنع سطيف بتاريخ الـ 8 من ماي القادم.

وحسب معزوز " سنقوم بإنتاج 12 ألف وحدة من الشاحنات سنويا ". و هذا يضاف إلى عدد الشاحنات الصغيرة و السيارات من نوع العلامة "شيري".

وبهذا يكون مجمع معزوز أول منتج للسيارات في الجزائر يقوم بتصدير شاحناته إلى خارج الجزائر وبالتالي تحقيق الأهداف المرجوة من مشروع الحكومة الذي يهدف لتنويع مصادر الدخل بالعملة الصعبة خارج قطاع المحروقات.