دليل جديد على اقتراب محرز من آرسنال

طالبت إدارة أرسنال الإنجليزي من وكيل أعمال النجم اللاعب الجزائري رياض محرز تحديد موعد للتفاوض حول ضم نجم ليستر سيتي.

وأكد موقع “بولا سبورت” الإنجليزي الذي نشر الخبر أمس أن إدارة الغينيرز إتصلت بمناجير الأشقر الجزائري مُطالبة إياه بتحديد موعد.

للتفاوض حول إمكانية التعاقد مع محرز الصيف المُقبل خاصة في ظل تنافس كبار الدوري الإنجليزي على ضم لاعب المنتخب الوطني.

وأضاف الموقع أن وكيل أعمال محرز يُفضل إنتقال موكله صوب أرسنال في ظل تردد مانشستر سيتي في تقديم عرض جدي.