مانشستر يونايتد يتقدم بعرض خرافي لضم فوزي غولام

تستعد إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي لتقديم عرض كبير لنابولي الإيطالي من أجل ضم المدافع الجزائري فوزي غولام الصيف المُقبل.

وقالت إذاعة مونتي كارلو الفرنسية اليوم نقلا عن مصدر مُقرب من اليونايتد أن الأخير يستعد لتقديم عرض في الأسابيع القادمة.

تبلغ قيمته 30 مليون أورو إضافة إلى حوافز من أجل التعاقد مع الظهير الأيسر المُرتبط مع البارتينوباي حتى صيف 2022.

ويتنافس اليونايتد مع السيتي وكذا ليفربول وباريس سان جيرمان من أجل التعاقد مع اللاعب العائد من إصابة أبعدته عن الميادين.