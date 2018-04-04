ماندي مع سواريز في التشكيلة المثالية لليغا

تواجد المُدافع الدولي الجزائري عيسى ماندي في التشكيلة المثالية للجولة ال30 من الليغا الإسباني بعد تألقه مع فريقه ريال بيتيس.

في لقاء سهرة أمس الإثنين الذي جمع الفريق الأندلسي بالمُضيف خيتافي وإنتهى بفوز زملاء مُدافع الخضر بهدف وحيد دون رد.

ووضع موقع “هوسكورد” المُختص في الإحصائيات إسم مُدافع بيتيس في التشكيلة المثالية بعد تقديمه أداء في المستوى خلال لقاء خيتافي.

وضمت التشكيلة المثالية للجولة ال30 من الليغا إسم النجم الأوروغوياني لفريق برشلونة لويس سواريز والجناح الويلزي لريال مدريد غاريث بيل.