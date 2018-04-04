صلاح مهدد بالاستبعاد من المشاركة في مونديال 2018!

أرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خطابا رسميا للاتحاد المصري للعبة هدد خلاله نجم منتخب الفراعنة ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح بالاستبعاد من المشاركة في مونديال 2018.

وجاءت تهديدات "الفيفا" بعدما تغيب صلاح عن اختبارات المنشطات التي أجرتها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات للاعبي منتخب مصر في معسكر سويسرا الأخير.

وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبور ريدة، أنه تم منح صلاح إجازة من معسكر الفريق لمدة يوم في سويسرا، ولم يتم إبلاغ الفيفا، خاصة أنه اليوم الذي حضر فيه مندوبو الوكالة لأخذ العينات من 5 لاعبين من المنتخب لإجراء اختبار المنشطات.

وأشارت وسائل إعلام مصرية إلى أن الاتحاد الدولي طبق قاعدة "where are you"، لهذا اعتبر صلاح كأنه تهرب من اختبار المنشطات، لأن قواعد الفيفا تؤكد وجوب الإبلاغ عن إجازات وتحركات اللاعبين خلال تواجدهم مع منتخباتهم الوطنية.

تجدر الإشارة إلى أن منتخب مصر سيخوض أولى مبارياته في المونديال الروسي أمام الأورغواي في الـ15 من جوان المقبل ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضا السعودية، ومنتخب روسيا صاحب الضيافة.