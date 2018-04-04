8 سنوات سجنا لمشعوذة ديدوش مراد

أدانت اليوم محكمة سيدي امحمد المشعوذة التي تم القبض عليها بمنطقة ديدوش مراد في العاصمة، عن تهمة تدنيس المصحف الشريف بثماني سنوات سجنا نافذا فيما تم تبرئتها من تهمة السرقة التي طالت جارها. كما غرمت المتهمة الثانية التي يفترض أنها كانت مدينة للأولى بمبلغ مليون سنتيم.

المشعوذة التي تم القبض عليها نهاية الأسبوع بمسكنها الكائن بشارع ديدوش مراد وإحالتها على العدالة بجرم مخالفة ممارسة مهنة العرافة وهي ام لبنتين اعترفت أنها كانت تمارس طقوس الشعوذة لمعالجة نفسها ليس إلا وقد تمكنت مصالح الامن من حجز مصحف شريف تعرض للتدنيس وكمية معتبرة من مادة "الرصاص" وستة اقفال "كادنات" ومفاتيح وكماشة ومهراس وصور لشباب تعرضوا للسحر إلى جانب مبلغ مالي قدره 24 ألف دج. وكان ممثل الحق العام قد التمس تسليط عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا ضد المتهمة الرئيسية.

القضية، حسب مادار في الجلسة، تعود للشكوى التي تقدم بها جار الضحية ضد مجهول امام مصالح الضبطية القضائية بالعاصمة، يؤكد من خلالها تعرضه للسرقة، حيث افاد الضحية أن زوجته غادرت المنزل على الساعة الـ07.45 دقيقة صباحا، ليعود هو بعد 15 دقيقة، فيكتشف تعرض منزله للسرقة وأضاف الضحية في شكواه أنه وجد أمورا تستعمل في السحر فوق سرير نومه تتمثل في شمعة و10 مسامير و"حروز" كما اكتشف اختفاء مبلغ قدره 10 ملايين سنتيم من معطفه، مضيفا أنه توجد إحدى الجارات المعروفة بممارسة "العرافة والدجل"، الأمر الذي جعل مصالح الضبطية القضائية تقوم بمراقبة المتهمة وتحصل على إذن بتفتيش منزلها من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة عبان رمضان، حيث تم القبض عليها متلبسة رفقة إحدى الزبونات وهي صاحب محل لبيع المعجنات والحلويات بالعاصمة كانتا تمارسان طقوس السحر، حيث تم توقيف المشعوذة بمنزل والدها الكائن بشارع ديدوش مراد وحجز المواد المستعملة من مادة الرصاص والمصحف المدنس والاقفال والمفاتيح والمبلغ المالي وصور لبعض الشباب وطلاسم وأشياء تستعمل في الشرك بالله والشعوذة، حيث تم تقييد ثلاثة ملفات ضد المشعوذة التي يبدو أنها في الثلاثينات من العمر تتعلق بالسرقة وممارسة الشعوذة وحيازة المخدرات من اجل الاستهلاك الشخصي، حيث تمت محاكمتها سابقا في الملف الثالث المتعلق بحيازة المخدرات من اجل الاستهلاك الشخصي. فيما تم امس محاكمتها في ملفي مخالفة ممارسة مهنة العرافة والسرقة كمتهمة موقوفة تم إيداعها الأسبوع الفارط الحبس المؤقت.

المتهمة "غ.ا" التي توبعت رفقة متهمة أخرى غير موقوفة ، انكرت ممارستها للشعوذة العلنية، وقالت للقاضية أنها كانت تمارس هذه الطقوس لنفسها الخاصة، بعد مشاكل عانت منها في حياتها، نافية اقوالها السابقة التي ادلت بها امام مصالح الامن وانكرت المتهمة قيامها بتدنيس المصحف الشريف، الذي وضعته فوق الخزانة بسبب تعرضه للتلف. فيما اعترفت بملكيتها لبعض المواد المحجوزة منها مادة "الرصاص" التي كانت ترسل ابنتها ذات الـ11 سنة لمحلات العشابة من اجل شرائه وهو الامر الذي استغربته القاضية كون المتهمة أصرت على أنها لا تخرج من المنزل بسبب كبر سن والدها، بينما الصور تعود لزوجها الأول وزوجها الثاني المتوفى؟ بينما بقية المواد المتمثلة في الاقفال والمفاتيح تعود للمتهمة الثانية وهي صديقتها صاحبة المحل التجاري للمعجنات والحوليات بالعاصمة.

من جهتها المتهمة الثانية كشفت أنها كانت في زيارة مجاملة للمتهمة التي تعرفت عليها كزبونة تقربت من محلها لشراء الحوليات، وأضافت أن ابنة المتهمة الرئيسية أصيبت بمرض فتوسطت لها لدى بعض الأطباء من اجل العلاج بسبب دخول الأطباء في إضراب، لتتطور علاقة الصداقة بينهما فأخبرتها أنها تعالج المصابين بالسحر والعين والحسد، الامر الذي جعلها تجرب ذلك فزارتها بمنزلها قبل أن تفاجأ بدخول رجال الامن، معترفا أن الاقفال أو"الكادنات" تخص محلها التجاري.