عليكم أن تدفعوا الثمن إذا أردتم بقاءنا في سوريا
تصريح "صادم" من ترامب للسعودية..!
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، اليوم الثلاثاء ، اعتزامه سحب قوات بلاده من الأراضي السورية ، بعد نهاية مهمتها الأساسية المتمثلة في القضاء على تنظيم داعش الإرهابي ، حسبه.
وقال ترامب إنه سيتخذ قريبا قرارا بالتنسيق مع أطراف أخرى في المنطقة يقضي بخروج القوات العسكرية الأمريكية ، التي يبلغ حجمها 2000 جندي ، من سوريا ، بعد اقتراب نهاية مهتمها في القضاء على تنظيم داعش ، كما أشار الرئيس الأمريكي إلى دعوة السعودية للولايات المتحدة إلى عدم تنفيذ قرارها بمغادرة الأراضي السورية ، وقال ترامب:"السعودية مهتمة بمعرفة قرارنا ، وأنا أقول عليكم أن تدفعوا الكلفة إذا أردتم بقاءنا في سوريا".
ترمب: #السعودية مهتمة لقرارنا بشأن #سوريا وعليها دفع التكلفة إن أرادت بقاء قواتنا pic.twitter.com/ehHjIFMlOh— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) 3 avril 2018
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