تصريح "صادم" من ترامب للسعودية..!

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، اليوم الثلاثاء ، اعتزامه سحب قوات بلاده من الأراضي السورية ، بعد نهاية مهمتها الأساسية المتمثلة في القضاء على تنظيم داعش الإرهابي ، حسبه.

وقال ترامب إنه سيتخذ قريبا قرارا بالتنسيق مع أطراف أخرى في المنطقة يقضي بخروج القوات العسكرية الأمريكية ، التي يبلغ حجمها 2000 جندي ، من سوريا ، بعد اقتراب نهاية مهتمها في القضاء على تنظيم داعش ، كما أشار الرئيس الأمريكي إلى دعوة السعودية للولايات المتحدة إلى عدم تنفيذ قرارها بمغادرة الأراضي السورية ، وقال ترامب:"السعودية مهتمة بمعرفة قرارنا ، وأنا أقول عليكم أن تدفعوا الكلفة إذا أردتم بقاءنا في سوريا".