قال مسؤول أممي، إن هناك أطفال يمنيين، تتهددهم المجاعة، وهم في أحضان أمهاتهم العاجرات، في إشارة إلى الوضع الإنساني المتفاقم الذي وصلت إليه البلاد، بعد أكثر من ثلاث سنوات من الحرب.

جاء ذلك في تصريح، لممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن، الدكتور نيفيو زاغاريا، حسبما نقل عنه الموقع الإلكتروني للمنظمة، اليوم الثلاثاء.

وذكر الموقع في تقرير للصحة العالمية، إن "زاغاريا، قام مؤخرا، بزيارة لأربع مديريات في محافظة حجة اليمنية (شمال غرب)، الموبوءة بالفقر والأمراض القاتلة".

وهدفت الزيارة إلى مناقشة الاحتياجات الصحية العاجلة، مع السلطات الصحية المحلية، وتعزيز الشراكة وتوسيع نطاق دعم منظمة الصحة العالمية للسكان في المناطق النائية، حسب التقرير.

وأوضح المسؤول الأممي، قائلا: "السكان هنا يصارعون من أجل الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية".

وأضاف "نتيجة لذلك، ترتفع معدلات سوء التغذية في هذه المناطق المهملة من البلد".

وتابع "تأثرتُ بمعاناة الأطفال الذين تتهددهم المجاعة، وهم في أحضان أمهاتهم العاجزات".

ومضى بالقول "حِجة، واحدة من المناطق النائية العديدة في اليمن، ما يخلق صعوبة في الوصول للسكان الأشد تأثرا".

وأردف "لحل هذه المشكلة، نعمل على تحقيق اللامركزية في مسألة علاج الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم، المصحوب بمضاعفات طبية، وذلك في المراكز الصحية القريبة من المجتمعات المتأثرة".