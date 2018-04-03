مصادر من الفاتيكان تعلن عن زيارة محتملة للبابا الفاتيكان إلى الجزائر

أعلنت مصادر من الفاتيكان عن زيارة محتملة للبابا فرانسيس إلى الجزائر، للإشراف على مراسم تطويب 19 راهبا قتلوا بين 1994 و1996 بينهم رهبان تبحيرين حيث ستقام بكاتدرائية وهران.

ونقلت صحيفة “ليبيراسيون” الفرنسية، عن جون بول فيسو أسقف وهران، أن “السلطات الجزائرية أعطت منتصف مارس الماضي الضوء الأخضر لإقامة مراسم تطويب الرهبان بوهران”.

ونهاية جانفي الماضي، أصدر الفاتيكان مرسوما أعطى درجة “شهيد” للرهبان الذين قتلوا في الجزائر بين عامي 1994 و1996، تمهيدا لتطويبهم.

وذكرت مصادر متعددة من الفاتيكان للصحيفة الفرنسية، أن تاريخ إقامة هذه المراسم لم تحدد بعد وأنه سيصدر مرسوم بشأنها قريبا.

وبشأن قدوم البابا فرنسيس إلى الجزائر، ذكرت المصادر ذاتها، أن الأمر مرتبط بدعوة رسمية توجهها السلطات الجزائرية للفاتيكان لكي تصبح الزيارة ممكنة.

وحسبها فإن المتوقع هو “زيارة قصيرة للبابا إلى وهران يشرف خلالها شخصيا على مراسم التطويب”، وهي خطوة تمت مناقشتها بين ممثلي الكنيسة في الجزائر والبابا خلال اجتماع معهم مؤخرا لكنه لم يؤكد قدومه من عدمه.