وكيل أعمال رياض محرز مُنتظر في “أنفيلد رود””

سيكون وكيل أعمال الدولي الجزائري، رياض محرز مُتواجدا في مُدرجات ملعب “أنفيلد رود” لمُتابعة المُباراة المنتظرة بين “مانشستر سيتي” و”ليفربول”.

وأشارت تقارير بريطانية، بأن ممثل الجناح الطائر سيقوم بالتفاوض مع مُسيري “السيتيزنس” أو “الريدز” واللذين كانا مُهتمين كثيرا بخدماته سابقا.

ومن المنتظر أن تعرف وضعية إبن “سارسال” تطورات أكبر في الأسابيع القادمة مع إقتراب الموسم من نهاية وإقتراب إفتتاح الميركاتو.

ويأمل صاحب المُراوغات السحرية أن يتمكن من تحقيق حُلمه بالإنتقال لفريق كبير، ويُشارك في رابطة الأبطال، بداية من الصائفة القادمة.