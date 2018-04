عاجل "إطلاق نار" في مقر "يوتيوب" في كاليفورنيا

سُمع صوت إطلاق نار بالقرب من مقر يوتيوب في شمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حسبما تقول تقارير.

وهرعت سيارات إسعاف إلى المكان، وحذرت الشرطة الناس من الاقتراب منه.

وقال شركة غوغل، التي تملك يوتيوب، إنها تحقق في "حادث إطلاق نار" محتمل.

وأبلغ بعض العاملين في يوتيوب عن وجود شخص لا يزال يطلق النار، غير أنه ليس هناك تأكيد لهذه المعلومات.

