مدرب أمباكت مونتريال يرد على ماجر بخصوص جاهزية تايدر بتصريح مدوي

أدلى مدرب نادي أمباكت مونريال الكندي ريمي غارد بتصريحات لوسائل الإعلام، عن جاهزية الدولي الجزائري سفير تايدر، الذي لم يشركه الناخب الوطني رابح ماجر في وديتي تنزانيا وإيران بحجة أنه غير جاهز بدنيا بحيث فنذ كل هذه الإدعاءات، وقال في هذا الصدد:" تايدر جاهز بدنيا وقام بتحضيرات في المستوى، وكل ثقتي موضوعة في شخص تايدر الذي يعتبر من أبرز العناصر ".

ويأتي تصريح التقني الفرنسي ليضع المدرب الوطني ماجر في حرج كبير، خاصة أن هذا الأخير تحجج بأن تايدر غير جاهز بدنيا للمشاركة في لقاءي تنزانيا وإيران، في الوقت الذي يؤكد ريمي غارد أن اللاعب السابق لنادي بولونيا جاهز من جميع النواحي ويعتبر من قطعة أساسية في تشكيلة أمباكت موريال الكندي.