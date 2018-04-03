بوتفليقة يستقبل رئيس الحكومة الاسبانية

استقبل رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، رئيس الحكومة الاسبانية، ماريانو راخوي براي، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر.

وقد جرى الاستقبال بحضور الوزير الأول ,أحمد أويحيى، وزير الشؤون الخارجية, عبد القادر مساهل، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، ونائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح.

وكان رئيس الحكومة الاسبانية قد ترأس في وقت سابق من نهار اليوم مع أويحيى الدورة السابعة للاجتماع الثنائي الجزائري-الاسباني الرفيع المستوى، والتي توجت بالتوقيع على العديد من اتفاقيات التعاون الثنائي في قطاعات الصناعة والتأمين الزراعي والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والحماية المدنية.