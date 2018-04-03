شاهد بالفيديو: براهيمي مهدد بعقوبة قاسية

قد يتعرّض اللاعب الدولي الجزائري ياسين براهيمي إلى العقوبة، بعد خوضه مباراة فريقه بورتو والمضيف بيلينينسس مساء الإثنين الماضي.

وخسر بورتو في هذه المباراة بِنتيجة (0-2)، ضمن إطار الجولة الـ 28 من عمر بطولة البرتغال الكروية للقسم الأوّل.

وصدرت عن متوسط الميدان ياسين براهيمي ثلاث حركات غير رياضية: الأولى لمّا اعتدى البرازيلي تيكينيو سواريز مهاجم بورتو على منافسه الجزائري الدولي السابق حسان يبدة متوسط ميدان بيلينينسس، وسقوط هذا الأخير أرضا. وحينها دخل لاعبو الفريقَين في مشادّات، وكان براهيمي متوتّرا، مُدافعا عن زميله سواريز.

أمّا الثانية، فهي استياء براهيمي من “تراخي” الأنغولي فريدي ريبيرو مهاجم بيلينينسس، وهو يُغادر أرضية الميدان في الدقيقة الـ 84 (كانت النتيجة آنذاك 0-2)، حيث دفعه الدولي الجزائري بِقوّة. وهي حركة كاد ينجرّ عنها عنفا.

في حين كانت اللقطة الأعنف، هي إبراز صور التلفزيون براهيمي وهو يُحاول “خنق” أحد لاعبي بيلينينسس.