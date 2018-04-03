أويحيى: الإجراءات التي تمر بها الجزائر ظرفية والإسبان تفهموا الأمر

قال الوزير الأول أحمد أويحيى، أن الأوضاع التي تمر بها الجزائر هي ظرفية وتم التفاهم مع الشركاء الإسبان حول إنخفاض الصادرات.مشيرا خلال ندوة صحفية بالملتقى الجزائري الإسباني، أن إنخفاض الصادرات الإسبانية نحو الجزائر بـ 11 بالمائة هي ظرفية.

مؤكدا أن العلاقات الجزائرية الإسبانية تتعدى المبادلات الإقتصادية، وتم التفاهم مع الإسبان الذين تقبلوا الأمر.

مشيرا إلى أن الإجراءات التي تقوم بها الجزائر ليست دائمة وانما ظرفية.

وأضاف الوزير أن إتفاقية الشراكة الجزائرية الإسبانية فيها بند يعطي للطرفين الاستثناء في الحالات القاهرة.