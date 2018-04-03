القضاء على إرهابي بسكيكدة

قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، إثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة بودوخة، بلدية عين قشرة بولاية سكيكدة، على إرهابي (01) خطير واسترجعت مسدسا (01) رشاشا من نوع كلاشنيكوف، في إطار مكافحة الإرهاب، حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

في سياق متصل، كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال عمليات منفصلة بكل من بومرداس، وباتنة، أربعة (04) مخابئ للإرهابيين تحوي قنبلتين (02) تقليديتي الصنع بالإضافة إلى مواد غذائية وألبسة.

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني بتمنراست وعين قزام، (12) مهربا وحجزت شاحنة ومركبتين رباعيتي الدفع و(2,25) طن من مواد البناء و(11) جهاز كشف عن المعادن ومولدين (02) كهربائيين وكميات كبيرة من المواد الغذائية الموجهة للتهريب وجهاز (01) اتصال عبر الأقمار الصناعية.

من جهة أخرى، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي تاجري (02) مخدرات بحوزتهما (3,2) كيلوغرام من الكيف المعالج ببشار، فيما تم حجز (2556) وحدة من مختلف المشروبات ببسكرة.