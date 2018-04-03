بالفيديو: صفعة أخرى لنظام المخزن

شككت الأمم المتحدة، في صحة الاتهامات التي وجهها المغرب إلى جبهة البوليساريو بشأن قيامها بتوغلات في المنطقة العازلة في الصحراء الغربية حيث تتولى المنظمة الدولية مسؤولية مراقبة وقف إطلاق النار بين الطرفين.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن “بعثة المينورسو في الصحراء الغربية لم تلحظ أي تحرك لعناصر عسكرية في المنطقة الشمالية الشرقية”.

وأكد دوجاريك، في مؤتمر صحفي، عقده الإثنين، أن “البعثة تتابع مراقبة الوضع عن كثب”.