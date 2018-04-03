غرامة مالية على كل من يتنصت على هاتف وزجته بالسعودية

يجب على الأزواج السعوديين الذين يخططون للتجسس على أزواجهم أو زوجاتهم في المملكة العربية السعودية أن يفكروا مرتين قبل أن يفعلوا ذلك.

فبحسب وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن وزارة الإعلام والثقافة السعودية فإن السلطات في البلاد قد وضعت قانونا جديدا يحظر تنصت وتجسس الأزواج السعوديين على هواتف زوجاتهم أو أزواجهم.

وأضافت الوكالة ان القانون سيعاقب متجاوزيه بالسجن لمدة تصل إلى سنة بالإضافة إلى دفع غرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال سعودي أي ما يعادل 108 الاف يورو.

وقالت الوكالة أن الوزارة المعنية قد نشرت بيانا باللغة الإنجليزية توضح فيه اهداف هذا الإجراء الجديد بقولها " يعتبر هذا الإجراء جزء من قانون جديد لمكافحة الجريمة الإلكترونية وبدأ سريانه الأسبوع الماضي".

وأشارت الوكالة الفرنسية إلى انه ووفقا للسلطات السعودية فإن هذا القانون سيحمي أخلاق الأفراد والمجتمع ولكن أيضا الخصوصية."

وأوضحت الوزارة في البيان أن اعتماد مثل هذه الإجراءات يعد ردا على "الارتفاع المستمر للجرائم الإلكترونية مثل الابتزاز والغش والتشهير".

وتعتبر السعودية مملكة محافظة تعتمد بشكل كلي على الأحكام الدينية في تسيير شؤون البلاد كما يعتبر المجتمع السعودي من أكبر المجتمعات استخداما للتكنولوجيات الجديدة وتطبيقات الهاتف المحمول ومواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب الإحصائيات الأخيرة فإن أكثر من نصف السعوديين الذين يبلغون من العمر أقل من 25 سنة ينظرون إلى العالم الرقمي على أنه هروب من التقاليد الرسمية.