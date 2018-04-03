تايدر يخرج عن صمته في تصريحات مثيرة

أدلى متوسط ميدان المنتخب الوطني ونادي مونتريال الكندي سفير تايدر، بحوار مطول مع جريدة "كومبيتيسون" الصادرة باللغة الفرنسية، أكد فيه أنه لم يفهم التبريرات الأخيرة للناخب الوطني رابح ماجر، بعدما لم يشركه في أي دقيقة في لقاءي تنزانيا وإيران، بحجة أنه غير جاهز، بحيث قال:" من غير المعقول أن نختبر جاهزية أي لاعب بواسطة GPS لأننا لم نرتديه سوى لمدة 15 دقيقة خلال حصة واحدة، ولم نجري أي إختبارات بدنية لكي يقول ماجر أنني غير جاهز، وأنا الذي أخترت ضمن التشكيلة المثالية للدوري الأمريكي فكيف أعتبر غير جاهز لخوض لقاءين وديين، خاصة ودية إيران لأنني قدمت من مكان بعيد (يقصد كندا)، وفي الأخير لا أشارك هذا أمر مؤسف للغاية، هناك إختبارات عديدة لقياس جاهزية كل لاعب، لكن ليست علوم دقيقة وهذه المبررات لا أساس لها من الصحة لأنني جاهز وأدائي ومشاركاتي مع مونتريال يؤكد ذلك".

" ماجر وعدني بإشراكي في لقاء إيران فلماذا لم يقحمني ؟

وأكد تايدر أن الناخب الوطني رابح ماجر وعده بإشراكه في لقاء إيران، لكنه لم يفي بوعده بحيث قال:" بعد مباراة تنزانيا، وقبل وجبة العشاء تقرب مني ماجر وطلب مني تحضير نفسي للمشاركة في ودية إيران، لكن يوم المباراة لم يشركني لا كأساسي ولا كبديل، وهو ما فاجأني كثيرا، رغم أن ماجر لم يتوفر على خيارات كثيرة في الوسط خاصة بعد مغادرة بن ناصر وبن طالب، لكنه فضل إبعادي وهذا ما أدهشني ".

" غادر بإتجاه غرف الملابس في لقاء إيران لكي لا أقوم بكوارث تضر المنتخب "

وعن تصرفه في مواجهة إيران، والذي صنع الحدث بعدما غادر قبل نهاية اللقاء بإتجاه غرف تغيير الملابس دون إستشارة الطاقم الفني، أجاب تايدر قائلا:" لم أتقبل عدم إشراكي ضد إيران، قمت بعملية الإحماء لمدة 40 دقيقة، وبعدها فهمت أنني لن أشارك حتى وإن كان المنتخب منهزم، كنت غاضبا جدا لهذا قررت الذهاب مباشرة لغرف تغيير الملابس، لكي لا أقوم بأي حماقات تضر المنتخب وزملائي، وهذا كل ما في الأمر ".

" لم أطلب من ماجر إطلاقا عدم إستدعائي مستقبلا "

وعن الأخبار الرائجة بخصوص طلبه من الطاقم الفني بعدم إستدعائه مستقبلا لتربصات الخضر، أجاب تايدر قائلا:" من غير المعقول أن أطلب من ماجر أن لا يوجه لي الدعوة هذا كذب، أتشرف دائما بدعوة المنتخب لأنه حلم أي لاعب، ولا يمكنني أن أرفض دعوة منتخب بلدي هذا أمر لا يصدق إطلاقا لأنني جزائري وأتشرف بحمل ألوان هذا العلم العزيز الذي يمثل 40 مليون ليس تايدر وحده ".

" أعتذر عن ما قمت به ضد إيران "

وفي ختام حواره مع جريدة "كومبيتيسيون" أكد تايدر أنه يعتذر عن ما قام به في لقاء إيران، بحيث قال:" عقب لقاء إيران تحدتث مع ماجر وطالبت بتفسيرات لماذا لم يقحمني، قمت بسفر طويل وأنا في الخضر منذ 5 سنوات، وفي الأخير لا أشارك في لقاءين وديين، لأنني لم أتقبل هذه الوضعية، وأعتذر مرة أخرى عن تصرفي في لقاء إيران ".