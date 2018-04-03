رونار يتفاوض مع الجزائر

كشفت الصحف المغربية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، أنّ الفرنسي “هيرفي رونار” مدرب المنتخب المغربي في مفاوضات مع العديد من المنتخبات الإفريقية.وأكدت يومية “الأخبار” المغربية، أن رونار يتفاوض لتدريب المنتخب الجزائري أو الإيفواري بالإضافة إلى أحد أندية الليغ 1.

وكشفت ذات المصادر، أن “رونار” نادم على تجديد عقده مع المنتخب المغربي ويسعى لفك ارتباطه بالتراضي أو بدفع قيمة الشرط الجزائي.

ويسعى المدرب الفرنسي للرحيل بعد مونديال روسيا المقبل.