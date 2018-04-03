ليكنس ينصح ماجر ويدعوه لعدم التفكير في إحداث تغييرات

يرى الناخب الوطني الأسبق جورج ليكنس، أن مشكل تراجع مستوى الخضر يعود لغياب الاستقرار على مستوى العارضة الفنية، التي تداول عليها منذ مغادرة البوسني وحيد حاليلوزيتش 5 مدربين، وهو رقم يراه كبيرا.

وجاء هذا في حوار مع صحيفة "النصر" العمومية، أين دعا رابح ماجر إلى عدم التفكير في إحداث تغييرات جذرية والاكتفاء بفتح ورشة تستهدف تحسين القاعدة الدفاعية للمنتخب الوطني، وقال أن هذا بمثابة "نصيحة" يقدمها للناخب الوطني الحالي.

وقال ليكنس: "نصيحتي لماجر، هو عدم تضييع الوقت في محاولة تكوين مجموعة جديدة، والبحث فقط في أسباب تراجع المستوى، وهو ما سبق وأن أدليت به في عدة مناسبات، بعد قيامي بعملية لتشخيص «مرض» الخضر، لقد أيقنت، وأعتقد أن الكثيرين يشاطروني الرأي، أن مشكل منتخبكم يكمن في خط الدفاع، لقد تنقلنا إلى الغابون بدفاع مهلل، ولم نتمكن لضيق الوقت من إيجاد حل لمشكل غياب التوازن في المنظومة الدفاعية، حتى أنني بحثت في دوريات أوروبا القوية على مدافعين من أصول جزائرية يمكن الاعتماد عليهم حتى ولو تطلب الأمر الاستعانة بقانون «البهاماس» لتأهيلهم، لكن لم نعثر على مبتغانا".

وتابع قائلا: "أنصحه بتكثيف العمل على الشق الدفاعي ومحاولة خلق منظومة دفاعية بالأسماء الموجودة، تبعد شبح تلقي أهداف بطريقة ساذجة، على غرار ما عانينا منه في «كان» الغابون، وتواصل بعد ذلك في تصفيات كأس العالم، بل أجزم أنه مستمر، والدليل ما حدث في مباراتي تنزانيا وإيران الأخيرتين.".

وخلص ليكنس للقول أن "فلسفة ماجر تحتاج لوقت يصل حد الثلاث سنوات على الأقل، لكن كما أشرت إليه سابقا، أن ضيق الوقت والضغط المفروض، لن يسمح له بتطبيق نظرته، خاصة وأن موعد «كان» 2019، لم يتبق له الكثير، وفي حال تضييع ليس فرصة المشاركة فقط، بل التألق خلال هذه المحطة، سيكون أكثر المغضوب عليهم كما حدث مع عدة مدربين سابقين.".