" سرار : "اتفقت مع المدرب بادو الزاكي، وسيخلف ميلود حمدي بنسبة 90%

أعلن عبد الحكيم سرار، رئيس نادي اتحاد العاصمة، عن توصله لاتفاق مع المدرب المغربي بادو الزاكي، للإشراف على الفريق الموسم المقبل خلفا للمدرب الحالي ميلود حمدي.

وقال سرار، في تصريحات صحفية: "اتفقت مع المدرب بادو الزاكي، وسيخلف ميلود حمدي بنسبة 90% كمدرب لاتحاد العاصمة".

وأشار سرار إلى انتقاله للمغرب هذا الأسبوع "لإنهاء بعض التفاصيل مع المدرب المغربي، وإتمام الاتفاق بصفة رسمية".

وسبق لبادو الزاكي أن صرح لراديو "أصوات" المغربي بأنه على مقربة من التوصل لاتفاق مع أحد الأندية التي تلعب خارج المغرب دون أن يكشف عنه.

وكانت إدارة اتحاد العاصمة قررت الأسبوع الماضي إقالة المدرب ميلود حمدي، وبررت ذلك بتراجع نتائج الفريق منذ توليه القيادة الفنية له في شهر نوفمبر الماضي.

وفي حال توصل الطرفين لاتفاق نهائي، فسيعود الزاكي إلى الدوري الجزائري للمرة الثانية، بعد تجربته الناجحة مع شباب بلوزداد التي بدأها في 2016، وحصوله على لقب كأس الجزائر في 2017.