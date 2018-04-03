اطلاق سراح كل أفراد العائلة الجزائرية المختطفة في ليبيا

كشفت مصادر مقربة للنهار، أنه تم اطلاق سراح كل أفراد العائلة التي اختفت في بنغازي بليبيا.وحسب المعلومات المتوفرة، فإنه لن يتم تقييد أي شكوى تتعلق باختطاف أفراد عائلة جزائرية ببنغازي.

وأضاف،ذات المصدر،أن مشكل الحضانة سبب الإختطاف،وأفراد من عائلة زوجها الليبي،وراء سيناريو الإختطاف،أين إقتحمت مجموعة ملثمة منزل العائلة الجزائرية،وقامت باختطافها.

وذكرت عائلة بومدين برحيل، أن والدتهم لا تزال مختفية.