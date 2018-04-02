قال إن المنتخب "في أيد آمنة"
رابح ماجر و"كاشير" بلاط..!.
استعار مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم رابح ماجر شعار شركة للصناعات الغذائية في أثناء حديثه عن النتائج الإيجابية التي سيتمّ تحقيقها خلال إشرافه على تدريب الخضر ، وذلك في لقاء على التلفزيون الجزائري مساء اليوم الإثنين.
رابح ماجر قال في ختام لقاءه مع التلفزيون العمومي بعد غياب طويل عن شاشته ، إنه على الجزائريين أن يثقوا به وبالطاقم الفني الذي يرافقه ، قبل أن يؤكد أن "المنتخب في أيد آمنة" ، و هو ما أحال أذهان بعض المتابعين إلى شعار شركة جزائرية لصناعة مادة "الكاشير" تستعمل عبارة "غذاؤك ترعاه أياد آمنة" للإعلان عن منتوجاتها.
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