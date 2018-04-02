رابح ماجر و"كاشير" بلاط..!.

استعار مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم رابح ماجر شعار شركة للصناعات الغذائية في أثناء حديثه عن النتائج الإيجابية التي سيتمّ تحقيقها خلال إشرافه على تدريب الخضر ، وذلك في لقاء على التلفزيون الجزائري مساء اليوم الإثنين.

رابح ماجر قال في ختام لقاءه مع التلفزيون العمومي بعد غياب طويل عن شاشته ، إنه على الجزائريين أن يثقوا به وبالطاقم الفني الذي يرافقه ، قبل أن يؤكد أن "المنتخب في أيد آمنة" ، و هو ما أحال أذهان بعض المتابعين إلى شعار شركة جزائرية لصناعة مادة "الكاشير" تستعمل عبارة "غذاؤك ترعاه أياد آمنة" للإعلان عن منتوجاتها.