(فيديو) رسميا هذا ما تعتزم الحكومة فعله من أجل الوصول لـ "الأسعار الحقيقية" للسيارات

قال وزير الصناعة و المناجم يوسف يوسفي أن وزارته ستطالب مركبي السيارات بالكشف عن كل التكاليف المحددة للسعر النهائي لسياراتهم المجمعة في الجزائر بما في ذلك تفاصيل عن نفقات النقل و التوزيع.

وأكد الوزير في تصريح له للصحافة على هامش زيارة تفقدية لولاية برج بوعريريج أنه يجب أن تكون هناك شفافية تامة في سلسلة الأسعار والتكاليف مشيرا إلى أنه سيتم دراسة كل الأرقام التي سيقدمها أصحاب مصانع تركيب السيارات درجة بدرجة.

و من المنتظر عند تمام هذه العملية أن يُكشف عن التكلفة الحقيقة لإنتاج كل سيارة في الجزائر بما في ذلك هامش الربح الذي يتحصل عليه كل مصنع للسيارات في الجزائر.

وسبق للحكومة عبر وزارة الصناعة و المناجم أن كشفت عن قائمة اسعار السيارات المجمعة في الجزائر عند خروجها من المصنع، تلك القائمة التي أثارت صدمة لدى المستهلكين نتيجة الفروق الكبيرة بين سعر الخروج من المصنع و السعر النهائي المعد للتسويق.

وكان "البلاد.نت" سبق وكشف نقلا عن مصدر رفيع بوزارة الصناعة و المناجم أنّ خطوة نشر أسعار السيارات لدى خروجها من المصنع ليست إلاّ أول خطوة في سلسلة خطوات تعمل الوزارة على إتمامها بهدف إعادة تنظيم أمور سوق السيارات بالجزائر.