بالفيديو: الجزائر لن تبقى تستورد السيارات بل ستصنعها على أراضيها

أكد وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، أن هناك تقدم مسجل في قطاع الصناعة الميكانيكية، بفضل الصناعة العسكرية وصناعة السيارات، مفيدا أن هناك عدة مصانع رأت النور في السنوات الأخيرة والتي شرعت في تركيب السيارات، موضحا “الجزائر لا تريد فقط تركيب السيارات، بل الانتقال إلى مرحلة إنتاج التجهيزات التي تدخل في التجميع من أجل الوصول لتلبية الطلب الداخلي وبلوغ مرحلة التصدير”، مشيرا إلى أن الكثير من الشركات الفرنسية التي تنشط في هذا المجال يمكن أن تكون رائدة في السوق الجزائرية، موجها في خطاب غير مباشر رسائل قوية إلى المستثمرين والشركات الفرنسية التي تتردد في الاستثمار.