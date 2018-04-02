زمالي يعترف بارتفاع نسبة البطالة

العودة إلى العمل بعقود ما قبل التشغيل في الولايات الحدودية

هدد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي البطالين الذين يرفضون عروض العمل التي تقدمها الوكالة الوطنية للتشغيل بالشطب من قائمة الباحثين عن العمل مستقبلا.

قال وزير العمل مراد زمالي إن البطالين الذين يرفضون عروض العمل ستشطب أسماؤهم من قائمة الباحثين عن عمل في المستقبل، إذ من غير المعقول أن يرفض البطال عرض عمل يعرض عليه بحجة او بإخرى ليقوم مرة أخرى بالتسجيل على قائمة الباحثين عن العمل. وأوضح المسؤول الأول عن القطاع خلال الزيارة الميدانية التي قام بها امس الى ولايات شرق البلاد أن الوزارة ستكون صارمة وسيتم شطب أسماء هؤلاء من القوائم نهائيا.

من جهة اخرى اعترف الوزير بارتفاع نسبة البطالة بين الجامعيين مرجعا السبب الى غياب التوجيه وثقافة المقاولاتية في أوساط الشباب. وأشار الى مساعي الوزارة لمعالجة هذه الظاهرة من خلال بناء جسور بين الجامعة والمؤسسات لضمان التكوين لفائدة حاملي الشهادات الجامعية وفق متطلبات الشغل والتقليص من البطالة. وأشار زمالي إلى دور الوكالة الوطنية للتشغيل التي استفادت من خبرة المختصين وقامت بتكوين 500 مؤطر سيتكفلون بمهمة تكوين الشباب خريجي الجامعات، بالإضافة إلى بناء جسور بين الجامعة والمؤسسات وبرامج التكوين والتعليم في الجزائر بما يتطلبه سوق العمل.

كما كشف مراد زمالي عن رفع التجميد عن التوظيف بعقود التشغيل في الإدارات العامة كالتعليم والصحة والإدارة حيث تم إعطاء تعليمات لمدراء التشغيل بالولايات الجنوبية لمباشرة العملية، علما أن القرار يخص الولايات الحدودية، حسب تصريح الوزير زمالي خلال ملتقى جهوي مع إطارات القطاع للولايات الشرقية والحدودية.