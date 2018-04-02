مصنع باتنة يعلن عن أسعار جديدة لـ "بيكانتو" و"ريو"



مجمع Global Group يقرر اعتماد أسعار جديدة مباشرة بعد الاستفادة من دعم المجلس الوطني للاستثمار

"كيا" تنصف أصحاب الطلبيات المودعة و تفوتر مركباتهم وفق الأسعار الجديدة

تقديم خدمات " تفريغ الزيوت" مجانا لمدة 18 شهر لفائدة الزبائن الذين اشتروا سيارات "كيا" بالأسعار القديمة

كشف مجمع "Global Group" صاحب مصنع تركيب سيارات العلامة "كيا" بولاية باتنة عن الأسباب التي دفعته لاعتماد أسعار جديدة لسياراته المركبة محليا.

وأوضح المجمع في بيان تلقى " البلاد.نت " نسخة منه أن الأسعار الجديدة جاءت لتجسيد وعود كانت قد قدمتها "كيا" لزبائنها في حالة ما استفادت من إعفاء الرسم على القيمة المضافة ( tva). حيث ألغى المجلس الوطني للاستثمار، يوم 19 مارس 2018، الضريبة على القيمة المضيفة TVA على سيارات ماركة « كيا » المجمّعة في الجزائر، والمسوّقة من طرف « كيا الجزائر » التابعة لمجمع Global Group.

وجاء في البيان أنه: " منذ بداية تسويق منتجاتها ، أعلنت شركة كيا الجزائر أنها ستعدل سلم أسعارها إلى الأسفل بمجرد إعفائها من الرسم على القيمة المضافة.

وبالتالي - يضيف البيان- " فإن كيا الجزائر راجعت أسعارها وفقًا لذلك و سيتم تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارًا من 8 أفريل 2018."

و أوضحت " كيا" بما يُفهم أنها لا تُعامل بأفضلية في السوق حيث أن الشركة تستفيد من إعفاء من الرسم على القيمة المضافة حالها حال كل المؤسسات الناشطة في مجال تركيب السيارات في الجزائر.

و حمل البيان رسميا الأسعار الجديدة لسيارات العلامة " كيا " المعنية بالتخفيض وهي كل من :

"بيكانتو" التي ستعرض بسعر بيع " 1.390.000دينار في الإصدار( LX ) الذي يحتوي على سعة محرك 1.2 لتر مع تجهيزات تشمل تكييف هوائي، تحكم بأزرار الراديو في المقود و مخرج يو اس بي و قفل عن بعد" .

"ريو" التي ستعرض بسعر 1.790.000 دينار في الإصدار (LX start ) بسعة محرك 1.4 لتر و تجهيزات تشمل تكييف وراديو بأزرار تحكم في المقود و مخرج يو اس بي بالإضافة الى نوافذ كهربائية ) .

وقالت "كيا" أنها منذ أن تلقت إعفاءها من الرسم على القيمة المضافة أوقفت كل عمليات التسليم لكي يتمكن زبائنها من الإستفادة من الأسعار الجديدة وبالتالي فإن " كل الزبائن الذين قدموا طلبات و لم يستلموا سياراتهم بعد ستتم فوترة مركباتهم وفق التسعيرة الجديدة ".

و في شكل من أشكال التعويض لزبائنها الذين استلموا سياراتهم وفق الأسعار المعمول بها من قبل، قررت "كيا الجزائر " أن تقوم ببادرة تجارية عرفانا لهم على ثقتهم التي قدموها بتقديم خدمات " تفريغ الزيوت" لفائدة سياراتهم مجانا لمدة 18 شهر، وهذا يشمل فقط من قاموا بإقتناء سيارات كيا المعنية بالتخفيضات خلال الفترة ما بين جانفي و مارس 2018 .