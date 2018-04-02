رابح ماجر: هذا هو الإنجاز الذي تمكن المنتخب من تحقيقه بعد إشرافي على تدريبه

دافع مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم رابح ماجر ، اليوم ، عن حصيلة طاقمه الفني مع الخضر خلال الـ6 أشهر الأخيرة ، وقال إنه تمكن من تحقيق نتائج إيجابية في ظل ظروف صعبة باشر فيها العمل مع اللاعبين .

وقال ماجر ، في لقاء على التلفزيون الجزائري ، تم بثه مساء اليوم الإثنين ، أنه يتقبل النقد البناء من طرف الجماهير والصحافة ، لكنه لا يفهم سبب الحملة المجانية التي يتعرض عليها ، مؤكدا أنه يستحقّ التشجيع بالنظر للنتائج التي تمكن من تحقيقها مع المنتخب الوطني ، وليس التهجّم ، على حدّ تعبيره.

وأضاف ماجر أن المنتخب الجزائري تمكن من التعادل مع نيجيريا التي فازت على الأرجنتين بنتيجة 4-2 ، وذلك بفضل الإمكانيات التي توفرها له الاتحادية الجزائرية لكرة القدم ، حسبه.