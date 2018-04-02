الفنان الجزائري حمزة بونوة يمثل الجزائر في ملتقى الشارقة للخط

سيمضي الفنان التشكيلي الجزائري حمزة بونوة مشاركته في فعاليات ملتقى الشارقة الدولي للخط في دورته الثامنة والذي ربط بين الفنون الإسلامية و الجامعة القاسمية و المساجد في المدينة و العمران البشري.

وسيكرم الملتقى الذي انطلقت فعالياته اليوم عميد خطاطي المصحف الشريف عثمان طه و القائمة على الفنون الاسلامية بالمملكة المتحدة بريطانيا فينيشيا بورتر و البروفيسور التركي الذي كرس حياته لتطور الخط العربي السلامي مصطفى أوغور، كما سيرافع حمزة بونوة للفن الجزائري في ركن معارض موازية بمتحف الشارقة.

و كشفت الدائرة محاور ” جوهر ” الذي جاء شعارا جديدا للتظاهرة حيث أكد محمد ابراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة و المنسق العام لملتقى الخط ، أكد في لقاء إعلامي بمقر الدائرة منذ أيام على أن الحدث سيجمع بين الأصالة و المعاصرة، عبر عديد المحاور التي صنعت تفاصيل برامج الدورة الجديدة التي انطلقت في الثاني أفريل وستستمر إلى غاية الثاني من جوان القادم، بمشاركة قياسية لعديد الدول التي تملك تقاليد في الاختصاص عبر مئتي فعالية ثقافية، و إثنين و ثلاثين معرضا فنيا، و مسابقة الأعمال الخطية، في ساحة الخط التي تشمل متحف الشارقة، و و مركز المدينة للخط العربي، و بيت الخطاطين، و دار الندوة و غيرها من المؤسسات الثقافية الإسلامية.

للإشارة، يشارك في الملتقى 227 فنانا من 33 دولة ومنها الجزائر، كما بلغت الأعمال الفنية المعروضة رقما قياسيا وصل 509 لوحة ، ناهيك عن 136 ورشة و أربع وثلاثين محاضرة، و تسعة عشر عرض فيديو ، مع ست أوراق بحثية لنقاد الفن الإسلامي .