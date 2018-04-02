توقيف إطارين كانا يقومان باختلاس الأموال مــن شركة تأمين عمومية

أوقفت الفرقة الاقتصادية و المالية لأمن ولاية بومرداس إطارين إثنين كانا يقومان باختلاس الأموال مــن شركة تأمين عمومية.

يعملان بها من خلال تزوير وثائق تتمثل في محرّرات مصرفية.

وتبين من وقائع القضية، أن الإطارين الموقوفين إستعملا طرقا تدليسية في عملية الإختلاس .

حيث كانا يستغلان منصبيهما للقيام بتزوير محررات مصرفية مكنتهما من اختلاس ما يزيد عن 600 مليون من أموال المؤسسة.

و كشفت التحقيقات بأن المتهم الرئيسي، الذي كان يشغل منصب محاسب في المؤسسة، كان يقوم بتزوير الوثائق،

من خلال نسخ وصولات بنكية و تكوين وإيداع ملفات تتعلق بحوادث مرور مادية وهمية للحصول على تعويض مادي.

ثم يقوم بإيداع هذه المبالغ المالية في أحد البنوك في نفس اليوم الذي يقوم فيه بعملية الإختلاس.

أين تم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية، بتهم تتعلق باختلاس الأموال وخيانة الأمانة .

والتزوير في المحررات المصرفية من خلال تكوين ملفات لحوادث مرور مزورة بأسماء زبائن الهدف منه تحرير شيكات .