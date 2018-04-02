"هامّ" للمقبلين على البكالوريا دورة جوان 2018

ستنطلق بداية من يوم الأربعاء 11 أفريل الجاري فعاليات الأبواب المفتوحة على الجامعة ، لفائدة المقبلين على امتحان البكالوريا دورة جوان 2018 ، وذلك للسماح لهم بالاطلاع عن قرب على التخصصات المتوفرة عبر جامعات الوطن ، من أجل القيام بتحديد مشروع دراستهم الجامعية.

وحسب ما أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر موقعها على الانترنت ، سيتمّ إطلاق الأبواب المفتوحة على الجامعة عبر جميع المدن الجامعية على المستوى الوطني ، يومي 11 و 12 أفريل الجاري ، لفائدة مترشحي امتحان البكالوريا ، وهذا من أجل الاستعلام حول نظام التعليم العالي، و النظام الوطني للتوجيه، بالإضافة إلى التعرف على التكوينات المضمونة في مؤسسات التعليم و التكوين العاليين، من أجل القيام باختيار تخصصاتهم .

وللتعرف على مواقع الأبواب المفتوحة عبر جميع ولايات الوطن ، يمكنكم زيارة الرابط التالي:



https://www.mesrs.dz/ar/portes-ouvertes





