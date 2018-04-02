”تايدر” كبش الفداء الوحيد !

اكدت مصادر عليمة لـ”النهار أون لاين”، أن الناخب الوطني وبالتشاور مع الإتاحدية الجزائرية قد يرسمان معاقبة سفير تايدر.وهذا بعد خرجته الأخيرة في اللقاء الودي أمام المنتخب الإيراني ومغادرته لأرضية الميدان قبل نهاية المباراة.

وقد يكون لاعب إيمباكت مونريال كبش الفداء الوحيد، رغم مغادرة بن طالب للتربص وكذلك تصرف محرز بعد تغييره من طرف ماجر.

وقد تلجئ الفاف لمعاقبة تايدر لإستعادة الإنضباط داخل المجموعة لتفادي إنفلات الوضع رغم أن ذلك قد يؤدي للحديث عن “التفرقة” بين اللاعبين.