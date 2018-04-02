رئيس فريق كرة قدم سعودي يرتدي قميص الخضر

حضر رئيس نادي الإتفاق السعودي خالد عبد الله الدبل تدريبات فريقه مساء الأحد الماضي، وهو يرتدي قميص المنتخب الوطني الجزائري.

ويبدو أن خالد عبد الله الدبل (الصورة المُدرجة أعلاه، يمينا) مُعجب بـ “الخضر”، بعد نجاح صفقة حارس المرمى الجزائري وهاب رايس مبولحي في جانفي الماضي، وإظهاره مستوى فنيا مرموقا، حتى بات “مدلّل” مُشجّعي نادي الإتفاق.

ويرأس خالد عبد الله الدبل نادي الإتفاق السعودي منذ عام 2015.

ويستعدّ حارس المرمى وهاب رايس مبولحي وفريقه الإتفاق، لِمواجهة المضيف اتحاد جدة مساء هذا الجمعة، بِرسم الجولة الـ 25 من عمر البطولة السعودية.

ويحتلّ فريق الإتفاق المركز الـ 6 في جدول الترتيب، بِرصيد 33 نقطة. ويشغل اتحاد جدة المركز الـ 10 بِمجموع 30 نقطة.