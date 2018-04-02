كشف وزير الشؤون الدينية و الأوقاف محمد عيسى، اليوم الاثنين، عن نجاح المفاوضات المتعلقة بالتقليص من مدة مكوث الحجاج

الجزائريين بالبقاع المقدسة إلى نحو 34 يوما بعد أن وصلت هذه السنة إلى أزيد من أربعين يوما نتيجة قرار السلطات السعودية بالخفض من عدد الرحلات الجوية خلال موسم الحج.

وأوضح محمد عيسى و خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، بأنه تقرر "تقليص مدة مكوث الحجاج الجزائريين بالبقاع المقدسة إلى مدة تتراوح بين 31 و 34 يوما" بعد المفاوضات التي جرت مع السلطات السعودية، مع العلم أنها ستصل خلال هذا الموسم

إلى أربعين يوما بسبب تقليص عدد الرحلات الجوية بالمطارات السعودية نتيجة الاكتظاظ الكبير بها خلال هذه الفترة مما يفرز مشاكل تنظيمية كبيرة.

و في هذا الإطار، طمأن الوزير الحجاج الجزائريين بأن المخيمات المخصصة لهم ستتوفر على كل شروط الراحة و الرفاهية" و هو نفس الأمر بالنسبة لوسائل النقل، غير أنه لفت إلى أن الصعوبة التي لا طالما تلقاها الحجاج بمشعر منى "ستظل قائمة خلال هذا الموسم"

مرجعا ذلك إلى التكلفة العالية التي يستلزمها توفير سبل الرفاهية به و التي تتجاوز المائتي سنتيم في حين أن ما يدفعه الحاج الجزائري لا يتعدى الـ 52 مليون سنتيم.

و من أجل السهر على صحة الحجيج، تقرر أيضا هذا الموسم الرفع من عدد أفراد البعثة الطبية التي سينتقل عددها من مائة إلى 115 طبيب بعد تحذير السلطات الصحية السعودية من بروز أمراض جديدة قد تؤثر على الحجاج و هو العدد الذي يأتي ليضاف إلى أفراد بعثة سلك الحماية المدنية المقدر بمائتي عون.

للتذكير كان قد تم الإعلان عن موعد أول رحلة للحجاج الميامين إلى البقاع المقدسة و التي تم تحديدها بتاريخ 25 يوليو القادم، حيث يسهر على تأطير عملية الحج هذه السنة 44 وكالة سياحية بما فيها مؤسستين عموميتين.

و من المبرمج أن تختتم كافة الإجراءات الإدارية مع حلول منتصف ماي القادم و هو التاريخ الذي سيتزامن مع وصول عدد الحجاج المسجلين في المسار الالكتروني إلى 36 الف حاج سيكونون قد أنهوا عملية الحجز في الطائرات و دفع المستحقات و الخضوع إلى مختلف الفحوصات و تلقي التلقيحات اللازمة مع حجز الغرف في الفنادق المخصصة لإقامتهم على أن تشكل الفترة الممتدة ما بين 15 ماي و 25جوان فرصة للحجاج للتدريب والمرافقة والتوجيه الصحي و اللوجستي و الاعلامي و الديني حسب ما كان قد أكده الوزير.

و على صعيد مغاير ،عرج الوزير على ملف الأوقاف الدينية بالجزائر،حيث كشف عن الانتهاء من إعداد مشروع القانون المتعلق بدفتر شروط استغلال هذه الممتلكات و الذي "سيعرض على مجلس الوزراء المقبل"