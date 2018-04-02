يوسف يوسفي : على وكلاء السيارات التعامل بكل شفافية مع الزبائن

على هامش زيارة عمل قادته لولاية برج بوعريريج، جدد وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي عزم السلطات، حسبه، لمواصلة المجهودات للقيام بقطاع صناعة السيارات وليس تركيبها.

قال الوزير على الوكلاء التعامل بكل شفافية مع الزبائن في ما تعلق بأسعار السيارات. وأضاف "نحن نشجع قطاع صناعة السيارات وأؤكد صناعة السيارات وليس تركيبها".

"لذا فان هذا القطاع بدون شركات المنولة يفقد جاذبيته" يضيف يوسف يوسفي.

وتأتي هذه التصريحات اسبوعين بعد الكشف عن أسعار السيارات عند خروجها من المصنع، ما أظهر وجود هوامش ربح مرتفعة، وحتى الأسعار عند الخروج من المصنع مبالغ فيها بالنظر الى التسهيلات المالية الكبيرة التي تحصل عليها مصانع تركيب السيارات.

وأعقب ذلك حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو لمقاطعة شراء السيارات حتى يتم تخفيض أسعارها.