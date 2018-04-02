وزير الصحة يطمئن ممثليهم ويعدهم بالاستجابة لمطالبهم



الأطباء المقيمون في جمعية عامة غدا للفصل في قرار تجميد الإضراب

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي خلال إشرافه على اجتماع اللّجنة المتعددة القطاعات بممثلي التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين، الأحد، على أن كل طلبات المقيمين ستأخذ بعين الاعتبار، وسيعلن عنها في محضر مشترك خلال الأيام المقبلة، فيما أكد ممثلو التنسيقية على أن قرار تجميد الإضراب سيتخذ بعد استشارة القاعدة في جمعية عامة يوم الثلاثاء المقبل.

وعبّر حسبلاوي عن ارتياحه لنتائج اللقاء مع ممثلي المقيمين الأحد ، قائلا “نحن متفائلون بأن المقيمين سيتخذون القرار الصائب بالرجوع إلى مقاعد الدراسة، وكذا مباشرة العمل في المستشفيات بعد استشارتهم للقاعدة”، وأضاف “سنعمل على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإيجاد اتفاق وإجماع حول المطالب الممكن تحقيقها”، هذا وفضل وزير الصحة عدم الخوض في نتائج الاجتماع الذي جمعه أمس بممثلي المقيمين إلى حين المصادقة على المحضر المشترك والذي سيتم الإعلان عنه خلال الساعات المقبلة، مؤكدا أن الوزارة لم تغلق يوما باب الحوار وستسعى جاهدة لحل المشكل.

فيما أكد ممثل المقيمين طايلب محمد، أنهم راضون ومرتاحون لنتائج اللقاء الذي جمعهم بالوزير، مشيرا إلى أن قرار تجميد الإضراب سيتخذ خلال جمعية عامة يوم الثلاثاء المقبل.

وحسب التسريبات الأولية من داخل الاجتماع المغلق، فقد طرح ممثلو المقيمين من جديد أرضية المطالب الخاصة بهم والمتمثلة أساسا في إلغاء إجبارية الخدمة المدنية ومراجعة ضوابطها وشروطها لتحفيز الأطباء المقيمين للعمل أكثر مع تحسين ظروف العمل خاصة في المناطق النائية والجنوب، حيث تفتقر المستشفيات-حسبهم- لأدنى الضروريات ما يجعل الطبيب المقيم من دون أي فائدة ويضطره لإرسال المريض لمسافات طويلة بحثا عن الرعاية الصحية، كما تباحث الطرفان إمكانية استحداث قانون أساسي خاص بالطبيب المقيم، في وقت تعهد وزير الصحة بإيجاد خريطة طريق للمطالب المقدمة من قبل المقيمين دون المساس بإلزامية الخدمة المدنية التي اعتبرها ضرورية لخدمة المريض ولا يمكن التراجع عنها.