الجزائر الوسطى تنزع الهوائيات المقعرة من عماراتها

تواصل مصالح بلدية الجزائر الوسطى عملية نزع الهوائيات المقعرة من شرفات العمارات، لتجميل شوارع العاصمة في إطار المخطط الاستراتيجي لعصرنة البهجة.

وحسب ما أوضحته المصالح المحلية، فإن عملية نزع الهوائيات المقعرة تدخل في إطار عملية ترميم وإعادة تأهيل العمارات لإضفاء الطابع الجمالي على عاصمة البلاد، حيث مست عدة بنايات واقعة في الشوارع الرئيسية للبلدية، في وقت وصلت العملية خلال هذه الأيام إلى العمارات الواقعة بنهج "كريم بلقاسم" لتتواصل في أخرى برمجت لنفس العملية.

هذا، وتشهد البلدية عدة مشاريع مهمة تدخل في إطار المخطط الاستراتيجي لعصرنة العاصمة، الذي يمتد إلى آفاق 2029 والذي يهدف إلى تطوير "البهجة" والارتقاء بها إلى مصاف دول العالم المتطورة، حيث استفادت البلدية من مشروع الشوارع الرئيسية للبلدية وترميم البنايات الهشة، فضلا على إزالة الهوائيات المقعرة وأجهزة التبريد من واجهات العمارات التي تشوه الأحياء.

في سياق متصل، استفادت البلدية كذلك من برنامج إعادة تأهيل الحدائق والمساحات الخضراء، تطبيقا لأوامر والي العاصمة، عبد القادر زوخ، الذي أمر رئيس المجلس الشعبي البلدي، عبد الحكيم بطاش، بضرورة إعادة الاعتبار للحدائق التي كانت مهملة لسنوات، وكانت آخر حديقة تم تأهيلها من جديد وجهزت لفائدة سكان البلدية ولزوار العاصمة حديقة "الحرية"، فيما تم تكليف مصالح البلدية بتسيير الحدائق والمساحات بدل المؤسسة الولائية التي كانت تسيرها في وقت سابق.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج ترميم العمارات ونزع كل ما يشوه واجهاتها، انطلق منذ حوالي أربع سنوات، ومس عددا من بلديات العاصمة التي تضم عمارات وبنايات قديمة تعود للعهد الاستعماري والعثماني، من أجل إعادة الوجه الحقيقي لعاصمة البلاد.