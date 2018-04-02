بوتفليقة يهنئ السيسي ...

الرئيس بوتفليقة :"أسأل الله العلي القدير أن يوفقكم فى أداء مهامكم النبيلة فى خدمة الشعب المصري"

بعث رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لمصر .

وحسب ما أفادت وسائل إعلام مصرية ، فقد أثنى الرئيس بوتفليقة فى برقيته على الشعب المصري الذى أثبت بمشاركته فى إنجاح الانتخابات الرئاسية وعيه العالي وسلوكه الحضاري المتميز ، وإرادته القوية فى تخطي الصعاب والمضي قدما بكل ثقة وثبات فى بناء مستقبله.

كما أشاد بوتفليقة بالعلاقات المتميزة القائمة بين البلدين الشقيقين، والعمل المستمر على تنمية علاقات التعاون بينهما.

واختتم الرئيس بوتفليقة برقيته بالدعاء للسيسي أن يوفقه فى مهمته وقيادته لمصر؛ قائلًا "أسأل الله العلي القدير أن يوفقكم فى أداء مهامكم النبيلة فى خدمة الشعب المصري الشقيق وبلدكم الحبيب".