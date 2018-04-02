يوسفي : وزارة الصناعة تشجع صناعة السيارات و تحمي المستهلك

قال وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي، خلال زيارة قادته صبيحة اليوم إلى ولاية برج بوعريريج أن مصالحه بصدد دراسة الوضعية الحالية لقطاع السيارات المركبة في الجزائر من كل نواحيه و جوانبه، بما في ذلك قضية الأسعار.

وقال الوزير أن الدولة تشجع هذا المجال ولكن يجب أن يكون هنالك شفافية في قضية الأسعار، وأيضا أن يكون هنالك انتقال وتطور نحو الصناعة من خلال المناولة.

وقال الوزير "نحن نشجع قطاع صناعة السيارات وأؤكد صناعة السيارات وليس مجرد تركيبها وتجميعها فقط".

وتشير التصريحات الجديدة للوزير يوسفي أن الحكومة ما تزال غير راضية على الأسعار المعتمدة حاليا من طرف أصحاب مصانع التركيب، وأنها تقبع في صف المستهلك الجزائري والاقتصاد الوطني في الدرجة الأولى.