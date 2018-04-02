تايدر :”ماقمنا به سيدفع الآخرين للتفكير جيدا قبل مُلاقاتنا”
إعتبر الدولي الجزائري، سفير تايدر بأن العرض المُقدم منه ومن زملائه خلال الفوز على “سياتل” سيُمثل رسالة “تهديد” لقادم المُنافسين.
وصرح متوسط الميدان لوسائل الإعلام الكندية قائلا :”الإنتصاران المتتاليان، والتغلب على خصوم أقوياء يمثل رسالة قوية وسيُساعدنا للتطور بأسرع وقت”.
وصرح متوسط الميدان لوسائل الإعلام الكندية قائلا :”الإنتصاران المتتاليان، والتغلب على خصوم أقوياء يمثل رسالة قوية وسيُساعدنا للتطور بأسرع وقت”.
وأضاف :”ماقمنا به سيدفع الآخرين للتفكير جيدا قبل مُلاقاتنا، وهذا أمر إيجابي بالنسبة لنا ويُوضح طموحنا الكبير في قادم الجولات”.
ليختم :”علينا البقاء مُركزين على عملنا، وندرك بأننا مجموعة جديدة لم تتشكل سوى منذ شهرين فقط، والنتائج ستأتي بصفة تدريجية”.
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