فيديو نادر لِبداية مشوار اللاعب ماجر مع بورتو البرتغالي

نشرت إدارة نادي بورتو البرتغالي شريط فيديو نادر، عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، يُظهر فيه بدايته الأولى للمشوار الإحترافي للاعبها الجزائري رابح ماجر، الذي يُشرف حاليا على تدريب المنتخب الجزائري

واستهلّ المهاجم رابح ماجر مشواره مع فريق بورتو في بطولة البرتغال، ضد المضيف فريق بيلينينسس بِملعب “استاديو دو رستيلو”. وذلك بِتاريخ الـ 27 من أكتوبر 1985. وحينها فاز بورتو بِنتيجة (2-3). كما تُظهره صور شريط الفيديو المُرفق أدناه.

وحاز ماجر بِألوان بورتو لقب بطولة البرتغال موسم 1985-1986، في أوّل تتويج للدولي الجزائري خارج الوطن.

وجاء نشر إدارة نادي بورتو هذا الشريط، بِمناسبة مباراة فريقها الكروي والمضيف بيلينينسس بِالملعب ذاته، مساء الإثنين. ضمن إطار الجولة الـ 28 من عمر بطولة البرتغال.

وأدرج التقني سيرجيو كونسيساو مدرب بورتو إسم الدولي الجزائري ياسين براهيمي، ضمن قائمة لاعبيه المعنيين بِخوض هذه المباراة.

وكان متوسط الميدان ياسين براهيمي يشكو إصابة على مستوى القدم، حرمته الأسبوع الماضي من خوض مواجهتَي “الخضر” الودّيتَين أمام تنزانيا وإيران.