بالفيديو : سيارات أكسيدونتي في الطرقات للتحسيس من حوادث المرور

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في الفايسبوك ، صورا لمجسم سيارة تعرضت لحادث مرور خطير تم تنصيبها بالطريق السريع على مستوى بلدية دالي ابراهيم بالجزائر العاصمة، من أجل توعية و تحسيس المواطنين من مخاطر حوادث المرور.

وبحسب المصدر فإن السيارة الرمادية التي تعرضت لأضرار جسيمة والملطخة بالدماء من جوانبها قد وضعت اليوم الاثنين، من طرف المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقن بهدف تحسيس السائقين بمخاطر الطرق وضرورة إحترام القوانين.

كما تم تعليق لافتة تحت مجسم السيارة، كتب عليها "السرعة هلاك حتمي".