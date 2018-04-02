البياسجي يحسم مستقبل الموهبة الجزائرية الملقب برابيو الجديد

ذكرت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، توصل لاتفاق مبدئي مع عائلة ووكلاء الموهبة الجزائرية ياسين عدلي، يقضي بتمديد إقامته في الفريق لـ5 سنوات إضافية،

وسيقوم اللاعب المعروف بلقب "رابيو الجديد"، نظراً لشبهه الكبير بأدريان رابيو، نجم الفريق الأول ومنتخب فرنسا، تبعاً لذلك، بتوقيع أول عقد احترافي له مع النادي الباريسي، بعد أن نشط مع الرديف بعقد لاعب هاو.

وكان عدلي طوال الأشهر الأخيرة على رادار عدة أندية أوروبية كبرى، على غرار أرسنال وجوفنتوس وبوروسيا دورتموند، والتي كانت كلها تتحين الفرصة من أجل ضمه بالمجان في جوان المقبل.

ولم يشارك عدلي في أي مباراة مع الفريق الأول لسان جيرمان، غير أنه كان موجوداً ضمن قائمة اللاعبين الذين تم استدعاؤهم للمشاركة في مواجهة ستراسبورغ في كأس الرابطة الفرنسية، في المقابل، ظهر في 11 مباراة مع الرديف في مسابقتي الدوري ودوري أبطال أوروبا للشباب، أسهم فيها بهدفين ما بين صناعة وتسجيل.