جمهور أسكتلندي يرفع علم فلسطين ترحما على شهداء غزة

عادت جماهير “ستليك غلاسغو” الأسكتلندي لتتضامن مع القضية الفلسطينة وتندد بـ”إرهاب” جيش الإحتلال الصهيوني الغاشم والذي قتل 17 مواطنا في غزة بفلسطين .

ورفع مُحبوا “السلتيك” العلم الفلسطيني ترحما على الشهداء الذين تم إغتيالهم خلال “يوم الأرض” من قِبل الإحتلال الذي أكد همجيته.

ونادى الأسكتلنديون بالحُرية لفلسطين ومُتابعة “الصهاينة” على جرائهم التي تمر دائما مُرور الكرام لدى الرأي العام الدولي ومنذ سنوات طويلة.

ولا تعتبر خرجة “البويز” بالجديدة، وهم الذين رفضوا قطعيا قرار أمريكا بالإعتراف بالقُدس كعاصمة لكيان الإحتلال مُعتبرين بأن “زهرة المدائن” فلسطينة.