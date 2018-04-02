الجزائر تجرى ثالث عملية تصدير الإسمنت إلى الخارج

أجرى مجمع "لافارج هولسي" الجزائر صبيحة يوم الأربعاء الماضي، ثالث عملية تصدير للإسمنت الرمادي نحو غامبيا و ذلك انطلاقا من ميناء ارزيو بولاية وهران، حسب ما أفاد به مسؤول بالمجمع لوكالة الأنباء الجزائرية.

وقال المصدر أن المجمع صدر كمية تقدر بـ30 ألف طن من الاسمنت الرمادي، تم إنتاجها في مصنعه بعكاز، الواقعة بولاية معسكر، نحو غامبيا.

وكان المصنع قد أجرى عمليتين للتصدير في ديسمبر2017 وبداية مارس 2018 ، بتصدير ، حسب ذات المسؤول، الذي أكد أنه الزبون الغامبي قد أبدى رضاه التام بخصوص جودة الاسمنت الجزائري، مؤكدا أن هذا الأخير"له مكانته الكاملة في سوق افريقيا الغربية."

وتطمح لافارج-هولسيم الجزائر إلى رفع صادراتها نحو غرب إفريقيا إلى خمس ملايين طن في آفاق 2020، في حين تشير التوقعات إلى ارتفاع انتاج البلاد إلى 40،6 مليون طن بغضون 2020، مع 20 مليون طن ينتجها مجمع "جيكا" و 11،1 مليون طن ينتجها مجمع "لافارج-هولسيم" إلى جانب 9،5 مليون طن من متعاملين خواص آخرين.

ويقوم المجمع "لافراج- هولسيم" بالإنتاج انطلاقا من مصنعيه بالمسيلة وبعكاز كما ينشط في مصنع ثالث ببسكرة بالشراكة مع مجمع سواكي سيلاس فضلا عن تسييره للمصنع العمومي "اس سي مي ا" بمفتاح.

للإشارة فإن إجمالي مصانع الاسمنت في البلاد يقدر بـ17 مصنعا عموميا وخاصا بقدرة إجمالية تصل إلى 25 مليون طن بينما بلغ الطلب المحلي 26 مليون طن في عام 2016.